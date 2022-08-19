Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleşecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı Finlandiya'da 26 Ağustos'ta gerçekleşecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı Finlandiya'da 26 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in oluşturduğu 'Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık etmeleri; heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilcilerin yer alması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında imzalanan üçlü muhtırada, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.