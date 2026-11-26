Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası yatırımlar da ülkemizin sanayi altyapısını geliştirme ve dünya ekonomisiyle bağlarını güçlendirme politikamızda önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de üretime yönelen yatırımcılar, yetişmiş insan kaynağımızdan, girişimcilik kültürümüzden ve geniş pazarlara erişim imkanlarımızdan yararlanıyor. Dolayısıyla bu önemli yatırımın hem ekonomilerimize hem de Türkiye ile Rusya Federasyonu ve Türkiye ile Tataristan arasında var olan iyi komşuluk ilişkilerine, dostluğa daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Yılmaz, Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) yer alan Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

Törende, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov, Tataristan merkezli PJSC Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da yer aldı.

Törende konuşan Yılmaz, ülkede ilk kez maleik anhidrit üretimini sağlayacak bu yatırımın, sanayinin ihtiyaç duyduğu önemli bir hammaddenin Türkiye'de üretilmesini mümkün kıldığını söyledi.

Sanayide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımı, Türkiye'nin üretim gücü adına önemli bir kazanım olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi iradesi ve güçlü iş birliğiyle bu tür kazanımların elde edildiğini söyledi.

"Petrokimya sanayisinde yerli üretim kapasitesinin artırılması büyük değer taşımaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin kalkınmasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ilerletme kararlılığında olduklarını belirten Yılmaz, ekonomide attıkları adımların merkezinde, milletin refahını kalıcı biçimde artırma ve ülkeyi küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşıma hedefi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla sanayimizin yıllar içinde kazandığı tecrübeyi, kritik ürünlerde yeni üretim kabiliyetleri geliştirerek büyütmek zorundayız. Daha fazla ihracat yaparken üretimimizin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri ve ara malları daha yüksek oranda ülkemizden karşılamak durumundayız. Kimya ve petrokimya sanayisine bu anlayışla yaklaşıyor, sektörün gelişmesini Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir mesele olarak ele alıyoruz. Otomotivden savunmaya, tarımdan sağlığa kadar pek çok sektörde rekabet gücümüz, kimya ve petrokimya sanayisinde sahip olduğumuz kabiliyetlerle doğrudan bağlantılıdır. Petrokimya sektöründe 2025 yılında 4,4 milyar dolar ihracat yapılırken ithalatımız 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2026 yılında ihracatımız ithalatımızdan daha yüksek oranda büyüyor olsa da bu önemli ticaret açığı devam etmektedir. Dolayısıyla petrokimya sanayisinde yerli üretim kapasitesinin artırılması, dış ticaret açığının azaltılması ve ekonomimizin farklı alanlarında daha güçlü ve rekabetçi işletmelerin gelişmesi büyük değer taşımaktadır."

"Ekonomilerde dayanıklılık çok önemli"

Küresel ekonomide zor bir dönemden geçildiğini anlatan Yılmaz, "Belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, çatışmaların yoğunlaştığı, korumacılığın yükseldiği ama aynı zamanda da teknolojik dönüşümün hızlandığı bir dönemdeyiz. Bu dönem, pandemiden başlayarak diğer çeşitli jeopolitik gerilimlerle devam eden süreçte bize şunu öğretti: Ekonomilerde dayanıklılık çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Tedarik zincirlerinin kırıldığı, lojistik problemlerin yaşanabildiği, politik kararlarla ekonominin, ticaretin etkilendiği bir dönemde dayanıklı bir ekonomik yapıya sahip olmanın iki önemli gelişimi ima ettiğini kaydeden Yılmaz, "Birincisi, stratejik, kritik alanlarda yerli, milli üretiminizi artırmak zorundasınız. İkincisi, bunu yeterince yapamayacak durumdaysanız şu veya bu sebeple tedarik kanallarınızı çeşitlendirmek durumundasınız." dedi.

Türkiye olarak her iki stratejiyi de hayata geçirdiklerini, bir taraftan yerli üretimi artırmaya diğer taraftan tedarik zincirlerini geliştirmeye gayret ettiklerini aktaran Yılmaz, "Kritik girdilerde yerli üretimi desteklememiz, bu yıl ilan ettiğimiz OVP'de altını çok güçlü çizdiğimiz bir hedeftir. TATNEFT Maleik'te başlayan üretimle otomobil parçalarından tekne gövdelerine, yapı malzemelerinden rüzgar türbini kanatlarına kadar pek çok üründe kullanılan maleik anhidriti artık ülkemizde üretebiliyoruz. 17 milyar liralık yatırımla kazanılan yıllık 50 bin tonun üzerindeki üretim kapasitesi sayesinde ülkemizin 60 bin tona yaklaşan ihtiyacının büyük bir bölümünü yerli üretimle karşılamış olacağız." diye konuştu.

Başka ülkelerden gelip Türkiye'ye yatırım yapan firmaları yabancı firmalar olarak görmediklerinin altını çizen Yılmaz, "Dolayısıyla TATNEFT, Rusya'nın olduğu kadar, Tataristan'ın olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin firmasıdır. Öyle olmaya devam edecektir inşallah. Tabii bu firmamızdan da yeni yatırımlar beklediğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası yatırımlar ülkemizin dünya ekonomisiyle bağlarını güçlendirme politikamızda önemli bir yere sahip"

Kamu kaynaklarıyla sağladıkları desteklerde, ülkenin stratejik ihtiyaçlarını ve milletin uzun vadeli menfaatlerini esas aldıklarının altını çizen Yılmaz, TATNEFT Maleik yatırımının temellerini 2021'de Tataristan Cumhuriyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GEBKİM arasında kimya sanayisi alanında imzalanan iş birliği protokolüyle attıklarını hatırlattı. Yılmaz, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bu yatırımı proje bazlı devlet yardımı kapsamına aldıklarını söyledi.

Sanayide rekabet gücünü korumanın, teknolojideki gelişmeleri üretime taşımayı ve kaynakları daha verimli kullanmayı gerektirdiğini ifade eden Yılmaz, TATNEFT Maleik tesisinde üretim sırasında açığa çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesinin, aynı zamanda enerji maliyetleriyle çevresel etkileri birlikte azaltmayı hedefleyen bir örnek uygulama olarak dikkati çektiğini belirtti.

Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayinin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası yatırımlar da ülkemizin sanayi altyapısını geliştirme ve dünya ekonomisiyle bağlarını güçlendirme politikamızda önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de üretime yönelen yatırımcılar, yetişmiş insan kaynağımızdan, girişimcilik kültürümüzden ve geniş pazarlara erişim imkanlarımızdan yararlanıyor. Dolayısıyla bu önemli yatırımın hem ekonomilerimize hem de Türkiye ile Rusya Federasyonu ve Türkiye ile Tataristan arasında var olan iyi komşuluk ilişkilerine, dostluğa daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Karşılıklı yatırımlarla bu bağlarımızı güçlendirmeye, perçinlemeye devam edeceğiz inşallah."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, karşılıklı güven temelinde gelişen ilişkilerin gelecek dönemde yeni yatırımlarla ve üretim ortaklıklarıyla güçlenmesini diledi. Tesisin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, TATNEFT Maleik Petrokimya Üretim Tesisi'nin Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerinin katılımıyla butonlara basılmasıyla tesis devreye alındı. Ardından projenin gerçekleşmesine katkı sunanlara plaketleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi.

Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılış töreni öncesinde gerçekleşen görüşmede, Ticaret Bakanı Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Varank, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin de yer aldı.

Kaynak: AA