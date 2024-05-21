Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, ticaret, enerji ile turizm alanlarında ülkeler arasındaki iş birliklerinin arttırılması ve Karadeniz'in güvenliği önemli konular olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Ciolacu'nun bugün imzaladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmaları kapsamında, ticaret, enerji ile turizm alanlarında ülkelerimiz arasındaki ikili iş birliklerinin arttırılması ve Karadeniz'in güvenliği, önümüzdeki dönem Romanya ile en öncelikli çalışma alanlarımız olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Karadeniz Romanya Diplomasi Politika Ekonomi Güncel Haberler

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

 Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title