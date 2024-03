Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük sıkıntımız olan enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye biz düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Yozgat mitinginde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Ekonominin ihracat, üretim, istihdam ve büyüme tarafında hiçbir sorunun olmadığını belirten Erdoğan, deprem sebebiyle oluşan 104 milyar dolarlık ilave yüke rağmen geçen yıl yüzde 4,5 gibi "çok yüksek" oranda büyüme kaydedildiğini bildirdi.

Erdoğan, milli gelirin ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Nereden nereye? İşsizlik oranımız yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Turizmde de 57 milyon turist ve 54,5 milyar dolar geliri yakaladık. En büyük sıkıntımız olan enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye biz düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız. Hayat pahalılığının özellikle emeklilerimizi bunalttığını biliyorum. Bu amaçla tek seferlik 5 bin lira ödemesinden yüzde 50'yi bulan maaş ve bayram ikramiyesi artışlarına kadar pek çok adım attık. Sadece bu üç düzenleme ile bütçeden 300 milyar liralık ek kaynak kullandık. Son olarak kamu bankalarıyla gerekli görüşmeleri yaparak promosyonların yükseltilmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8 ile 12 bin lira promosyon ödemeyi kararlaştırdı. Hatta dünden itibaren bununla ilgili başvuruları almaya başladık. Özel bankaların da bunun altında rakamlar vermeyeceğine inanıyoruz."

Bayram ikramiyesinin nisanın ilk haftasında hesaplara yatırılacağını aktaran Erdoğan, iktidarlıkları döneminde çalışanları ve emeklileri enflasyona "asla" ezdirmediklerini, bundan sonra da ezdirmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asra Türk'ün mührünü hem de çok güçlü, çok kararlı bir şekilde vurmadan durmayacağız. Bunun için yapmamız gereken bellidir. Kimsenin bizi bölmesine, aramıza fitne sokmasına, nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Ben işte bu meydanda ezeli ve ebedi kardeşliğine sıkı sıkıya sahip çıkan bir Yozgat görüyorum. Ben size inanıyorum. Fitneye fesada yer vermeyeceğinize inanıyorum." diye konuştu.

"Rekor oy oranlarıyla bize destek verdiniz"

Yozgatlılarla hasret gidermeye, hasbihal etmeye geldiğini belirten Erdoğan, Aksaray'dan geldiğini, oradaki mitinge katılımın ise 40 bin olduğunu anımsattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz ve Yozgat'ın yol arkadaşlığını devam ettireceğiz. Yozgatlı kardeşlerim bizi şimdiye kadar girdiğimiz 17 seçimden hiçbirinde yalnız bırakmadı. Her seferinde Türkiye'ye örnek olacak rekor oy oranlarıyla bize destek verdiniz, bize yoldaşlık ettiniz. En son, 14-28 Mayıs seçimlerinde Yozgatlılar olarak milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Milletvekilliğinde ne verdiniz yüzde 73, cumhurbaşkanlığında yüzde 76,4 bu oy oranlarıyla Cumhur İttifakı'na sahip çıkan siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun."

Yozgat'ın verdiği oy oranıyla Türkiye'de 4'üncü sıraya yerleştiğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi 31 Mart seçimlerinde Yozgat, aynı şekilde Allah'ın izniyle sandıkları patlatıyor mu? Celal Köse kardeşime gerekli olan desteği veriyor mu? İlçelerde aynı şekilde sandıkları patlatıyor muyuz? Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla çalışacağız. Yıllarca ihmal edilen, yıllarca kaderine terk edilen Yozgat'ımızın hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok koşturacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu, "millete efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya" talip olduklarını söyledi.

Yarım asrı bulan siyasi hayatları boyunca meseleye daima böyle baktıklarını ifade eden Erdoğan, "Kazandıkça kibri büyüyenlerden değil, tevazu sahibi olanlardan olduk. Bugün de aynı yerdeyiz. Aynı samimiyetle hareket ediyoruz. Hakk'ın rızasını kazanmak, halkımızın da hayır duasını almak dışında gönlümüzün meylettiği hiçbir şey yok. Sadece 'şu gök kubbede hoş bir sada bırakalım yeter' diyoruz. Son nefesimize kadar istikametimizi bozmadan inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizim duruşumuz da, amacımız da niyetimiz de bellidir. Eksiğimiz, kusurumuz olsa da niyetimiz sağlamdır." dedi.

"Sorsan 'ittifak mittifak yok' diyorlar"

Sadece iş yapmanın, eser ortaya koymanın, layıkıyla hizmet etmenin, şehirleri mamur etmenin peşinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Son seçimlerde yaşadıkları yenilgiden sonra güya bir değişime gittiler ama '13. Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Genel Başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbe severlikten ayrımcılığa, milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga etmekten faşizme kadar, eski tas, eski hamam devam ediyorlar. Bay Kemal'in yerine binbir umutla getirdikleri çırak Genel Başkan, selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden muvazene kayboldu, şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı. Özgür Efendi 'bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak' havasında. 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Her gün konuşuyor. Bir şeyler söylüyor. Hatta arada CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızdan övgüyle bahsettiği de oluyor. Hatta bazen, belediye başkan adayını sahneye bile çıkaramıyor ama ne hikmetse bavullarla, çantalarla taşınan, deste deste dolarlar, avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Akıllı telefondan, banka uygulamasıyla 30 saniyede halledebilecekleri bir işlem için 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor.

Daha kapalı kapılar ardında DEM'le kurdukları ve içini deştikçe sürekli farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyoruz. Sorsan 'ittifak mittifak yok' diyorlar ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Yani ortada tam anlamıyla bir siyasi dalavere ancak bundan her iki partinin seçmeninin de haberi yok. Kendilerine oy veren seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar."

"Sadece Yozgat'ı almak yetmez"

Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların yazdığı pankartları da okudu. "Seni deli gibi sevmek gençlerin ruhunda var." pankartına karşılık Erdoğan, "Aynı şey bende de var. Ne diyelim, Allah ülkemizi ve milletimizi böyle birbirine sevdalı olanlardan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleri, Türk siyasetinin, bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşunun miladı olacak. Bunun için sandıktan çıkacak sonuç çok önemli" diye konuştu.

Seçim gününe kadar partililerden çalışmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sadece Yozgat'ı almak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere size diyorum ki, İstanbul'daki Yozgatlı hemşerilerinizi arayacaksınız, onlara, 'Oylar Murat Kurum'a.' diyeceksiniz. Ankara'yı arayacaksınız, Ankara'daki hemşerilerinize, 'Oylar Turgut Altınok'a' diyeceksiniz. Çünkü CHP zulmünden İstanbul'umuzu, Ankara'mızı, İzmir'imizi gelin kurtaralım. Oylarını bilinçli kullanarak ziyan etmemeleri gerektiğini bu kardeşlerimize hatırlatmanızı sizlerden özellikle istirham ediyorum. El ele vererek inşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramına dönüştüreceğimize yürekten inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'a bugüne kadar 114 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını söyleyerek eğitim, spor, sosyal yardım, sağlık, ulaşım, altyapı ve üstyapı alanındaki yatırımları anlattı.

Erdoğan, konut ve millet bahçesi inşaatları hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, gelecek dönemde Kadışehir ve Yenifakılı'ya da doğal gaz hizmeti götürüleceğini belirtti.

Mitingde, Yozgat'a yapılan yatırımlar hakkında bir video da gösterildi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Yozgat Belediye Başkanı ve yeni dönem belediye başkan adayı Celal Köse ve ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Alandaki binalara, "Efsaneler jübile yapmaz Reis'im", "Sen varsan her şey tamam, sen yoksan her şey eksik", "Yozgat bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir", "Bir sevdadır Recep Tayyip Erdoğan", "Dünya hayran vizyonuna, her lider ayak uyduramaz Türkiye Yüzyılı'na", "Göğsünde iman, arkanda milyonlarca insan, sen Allah yolunda oldukça biz seninleyiz inan", "Anadolu aslanları, Türkiye Yüzyılı'nda büyük Türkiye mimarının yanında", "Yiğit analar yiğit evlatlar doğurur. Yiğitler şehri Yozgat'a hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.

Yozgat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeni dönem belediye başkan adayı Celal Köse ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da konuşma yaptığı mitinge, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bazı milletvekilleri katıldı.

