Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını korumasının önemine vurgu yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için ABD'nin arabuluculuk rolünü sürdürmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız."