Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel