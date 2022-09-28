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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz."

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Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Güncel Haberler

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