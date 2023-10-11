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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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