Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti.

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO Zirvesi) Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik."

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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