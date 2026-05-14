Erdoğan: Kazakistan ile ticaret hacmimiz 15 milyar dolara çıkacak

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, Kazakistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek, "iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanış toplantısında konuştu. Erdoğan, "Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform programının, Kazakistan'ın şahlanışının itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"İKİLİ İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK 13 FARKLI BELGEYE İMZA ATTIK"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlığı'nın 35'inci yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık; ikili iş birliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunun da ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız."

Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da, kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda, toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan, 2025 yılında Türk dünyası içerisinde de en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5 bin 500'e yakın şirketimiz; inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Müteahhitlerimiz ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular.

"750'DEN FAZLA KAZAK FİRMA TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERİYOR"

Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma, 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde, ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara, sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası, çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Bu minvalde, geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda kabul ettiğimiz, 'kapsamlı eylem planı' ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların, karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının, karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz.

Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca, Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizin olumlu etkileyeceği konuları da ele aldık. Bu hususlarda, önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum. Bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımı, Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz.

KAZAKİSTAN PETROLÜNÜ TÜRKİYE ÜZERİNDEN DÜNYA PAZARLARINA ULAŞTIRMA HEDEFİ









Yarın Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da, Türk Dünyası Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Zirve'nin ana temasının, yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde, hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettik. Türkiye olarak, yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü, ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir iş birliğimiz var.









Kaynak: ANKA

Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki iş birliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demiryolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek, pazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken, aynı zamanda küresel ekonomide, Avrasya Bölges'ni daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Liderler olarak biz, bu yolun üzerinde ayağınıza takılan elinizi, kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak, sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz. yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz, istihdam sağlayacaksınız, iki ülke ekonomisine katkı sunacaksınız. El ele omuz omuza vereceğiz; hep beraber bıkmadan usanmadan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz.Bizim sizlerden beklentimiz, sadece ekonomik değil; insani kazanımları da esas alan projelere öncülük etmenizdir. İnsana yapılan yatırım, en büyük en kalıcı yatırımdır. Ortak geleceğimizin işhanelerinden olan ve kurulduğundan bu yana 100 bin mezun veren Türk Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne desteklerinizi artırmanızı beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum."