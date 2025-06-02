Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrasında Avrupa ülkelerinin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı almasından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Arnavutluk'un ev sahipliğinde 16 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'ne katılmak üzere Tiran'da bulunduklarını anımsatan Erdoğan, aynı günün akşamında AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen GENÇFEST programında binlerce gençle bir araya geldiklerini söyledi.

Festivalde sahne alan sanatçılar ve programa katkıda bulunanları tebrik eden Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Millet Kütüphanesi'nde 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla yaptıkları hoş bir sohbetle kutladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere 21 Mayıs'ta Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Budapeşte'ye gittiklerine işaret ederek, "Teklifimiz üzerine 21 Mart'ın bundan böyle Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Aldığımız bu kararın Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkartacak adımlar atacağız"

Türkiye'de bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğine dikkati çeken Erdoğan, farklı etkinlikler, programlar, projelerle Aile Yılı'nı anlamına ve önemine uygun şekilde idrak etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ülkeden bakanların hazır bulunduğu Uluslararası Aile Forumu'nda birçok kıymetli isimle bir araya geldiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece bu yılı değil önümüzdeki 10 seneyi aileyi önceleyen politikaları hayata geçirmek amacıyla değerlendireceğiz. Artan tehditler karşısında aile müessesesini güçlendirecek, gençlerimizin yuva kurmalarını kolaylaştıracak, tehlike çanlarının çaldığı nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkartacak adımlar atacağız. Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfının "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Sergisi"nin 24 Mayıs'taki açılışına katıldıklarını aktaran Erdoğan, "Vefatının 42. yıl dönümünde Sultanu'ş Şuara ünvanıyla Türk edebiyatında mümtaz bir yeri olan büyük dava ve fikir adamı üstat Necip Fazıl'ı bir kez daha rahmetle hürmetle yad ettik." ifadelerini kullandı.

"Suriye Havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak"

Aynı gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve heyetinin İstanbul'da misafirleri olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"8 Aralık devriminden sonra başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de desteğiyle Suriye'nin süratle kendini toparladığını müşahede ediyoruz. Amerika Başkanı Sayın Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrasında Avrupa ülkelerinin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Suriye halkını ve hükümetini, komşuları ve kardeşleri olarak inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz."

Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nda, Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin yanı sıra bu konuyu da görüştüklerini belirtti.

Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberler olacağını aktaran Erdoğan, "Suriye Havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak. AJet şirketimiz inşallah Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Bunların dışında farklı alanlarda da Suriye halkının yanında olacağız. Her türlü engelleme girişimine rağmen ülkelerinin birlik ve bütünlüğü için sabırla çalışan Suriye hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum, Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

"Telkinlerimiz diyalogdan, sükunetten yana olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve heyetini Türkiye'de ağırladıklarını, bu ziyaretin her bakımdan anlamlı olduğunu söyledi.

Pakistan hükümetinin, Hindistan'da yaşanan son gerilimde izlediği sağduyulu tutumun çatışmanın felakete dönüşmesini engellediğine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim de telkinlerimiz diyalogdan, sükunetten, sorunların müzakereyle çözülmesinden yana olmuştur." ifadesini kullandı.

Etik Haftasını, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü" ile taçlandırdıklarını anlatan Erdoğan, 27 Mayıs'ta önce Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak ettiklerini ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi'nin 65. yıl dönümünde demokrasiyi koruma kararlılığının altını tekrar çizdiklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Millete, memlekete ve demokrasiye yaptıkları eşsiz hizmetlerinin bedelini canlarıyla ödeyen şehit Başbakan Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 15 Temmuz Gecesi FETÖ'cü hainlere karşı milletimizle birlikte yazdığımız milli irade destanıyla darbe defterini bir daha açılmamak üzere bu ülkede inşallah kapatmış bulunuyoruz. Milletimizin aynı acıları tekrar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz."

"Karabağ'ın her yanında kalkınma ve altyapı seferberliği yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Müstakillik Günü vesilesiyle Karabağ'ın Laçin şehrinde bulunduklarını, Pakistan Başbakanı Şerif ile bu önemli günü, 3 ülkenin ebedi kardeşliğine yaraşır şekilde birlikte idrak ettiklerini belirtti.

Ziyarette ayrıca Laçin Havalimanı'nı hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, "Burada şunu büyük bir memnuniyetle söylemek arzusundayım, muzaffer lider Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin gayretleriyle 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın her yanında kelimenin tam anlamıyla kalkınma ve altyapı seferberliği yaşanıyor. Yollar, köprüler, tüneller, yerleşim alanları, tarım bölgeleriyle Karabağ maşallah işgalin yaralarını süratle sarıyor. Türkiye olarak biz de bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

"Millet bahçelerimizin 20'sinin yapımı devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 572 sene-i devriyesini büyük bir coşkuyla ve gururla kutladıklarını dile getirdi.

Önce Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu Karadeniz'e uğurladıklarını anlatan Erdoğan, "300 metre uzunluğunda dev bir platform. 56 metre genişliğinde, maşallah, böyle bir platformu Karadeniz'i uğurladık. Şimdi orada 20 sene sondaj çalışmalarını yapacak." ifadelerini kullandı.

Ardından Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep diyoruz ya 'durmak yok yola devam.' Toplam büyüklüğü 428 bin metrekareyi aşan 4 yeni millet bahçemizin İstanbul'umuza tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem anlarında birer toplanma alanına dönüşen millet bahçelerimizin 20'sinin yapımı halen devam ediyor. İnşallah onları da tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Sultan Fatih'in izinden gitmeyi sürdüreceğiz.' Rabb'im bir kez daha o büyük sultan ve kahraman ordusundan razı olsun diyorum."

(Sürecek)