Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un Fethi'nden, Gönüllerin Fethine" programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyamız ve bölgemiz, gerek siyasi gerek ekonomik gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezinin bahçesinde düzenlenen "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendilerine emaneti olan bu aziz şehre gözleri gibi bakmaya devam edeceklerini söyledi.

86 yıllık hicranın ardından Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıkları gibi kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır, eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi 'Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım.' diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için hep birlikte çalışacak, saflarını daha da sıklaştıracaklarını, İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim." diyerek şunları söyledi:

"Dünyamız ve bölgemiz, gerek siyasi gerek ekonomik gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz."

Programdan notlar

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuştu.

AK Parti İl Başkanlığınca hazırlanan fetih filminin gösterimi yapıldı.

Haliç'ten geçen gemiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program süresince yanına gelen ve elini öperek kendisiyle bayramlaşan çocuklara bayram harçlığı verdi.

Konuşması sırasında yanına gelen engelli bir kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü okşayıp öptü ve kendisine sarıldı. Erdoğan da kız çocuğuna sarılarak karşılık verdi.

Program kapsamında, Kazakistanlı müzik grubu Alatau ve Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce sahne alan Azerin, "Türkler Geliyor" ve "Çırpınırdı Karadeniz" şarkılarını seslendirdi.

Azerbaycanlı sanatçı daha sonra sahneden inerek selamlaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutladı.

Programa katılan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ve AK Parti flamalarıyla alana geldi.

Bazı vatandaşların ellerinde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu, "Zincirleri kıran iradeyle buradayız", "Engelleri aşarak, tarih yazarak liderimizin yanındayız", "İstanbul'un her sokağında izin, gençlerin kalbinde yerin var" ve "Gemileri karadan yürüten Fatih'in izindeyiz" yazılı pankartlar görüldü.

Çocuklardan oluşan Gülbeşeker Eğitim Kurumları Mehteran Takımı program sonunda sahne aldı.

Programa, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

