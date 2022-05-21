Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, İsveç, Güncel, Haberler

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