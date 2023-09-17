- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi. Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu da belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti.