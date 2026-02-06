Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan kalmadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde Osmaniye'de düzenlenen anma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin başını çektiği bazı çevrelerin depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yaptığını belirterek, " Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adnan Menderes Bulvarı'nda katıldığı 'Türkiye'nin Gücüne Bak' isimli anma programına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

Programdaki konuşmasına depremde hayatını kaybeden 53 bin 697 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyip, onlar için dua okuyarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada şu gerçeği tüm kalbimle bugün sizlerle paylaşmak isterim. Bakın bizler elbette geçmişe dönemez, zamanı durduramaz, kaybettiğimiz canları ne yazık ki geri getiremeyiz. Evet, zaman pek çok şeyin ilacıdır, şifasıdır. Yaralarımızın merhemidir ama şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımızın kimi anne babasını, kimi kardeşini, kimi canından çok sevdiği evladını, kimi de yoldaşını, hayat arkadaşını kaybetti. Nice kalpler dağlandı. Nice hayatlar yarım kaldı. Nice canlar bir gecede ahiret yurduna göç eyledi. Tüm bunlar şüphesiz bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı en zorlu sınavlardan, hafızasında taşıyacağı en çetin imtihanlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum. Dirayet sahibi Osmaniye'yi görüyorum. Ümitsiz olmayı, yeise kapılmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız, biz Müslümanız. Acımız tabii ki fazla. Yaşayacağız. Yasımızı tabi ki tutacağız. Ama, geleceğe bakmayı ne olursa olsun, yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa, hepsine sıkı sıkıya sarılacak, bunlara sahip çıkacağız. İşte bugün, sizlere baktığımda hamdolsun tüm bunları başarabilmiş, en karanlık gecelerde hem devletine hem milletine güvenebilmiş, el ele, sırt sırta, yürek yüreğe vererek bu zorlukların üstesinden gelebilmiş bir vakar tablosu, bir umut zaferi görüyorum. Bundan da büyük bir gurur ve bahtiyarlık duyuyorum. Eğilmediğiniz, yıkılmadığınız için, umutsuzluk girdabına düşmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YIKICI FELAKETİYLE SARSILDIK

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı felaketiyle sarsıldığımızı belirten Erdoğan, "11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz ise depremden yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon vatandaşımızı bölgeden tahliye etmek durumunda kaldık. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan yaklaşık 39 bin 555'i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar alırken, 36 bin bina ise orta hasarlı hale geldi. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 150 milyar doları buldu. 2023 yılındaki milli gelirimizin yüzde 9'una tekabül eden bu tutar, ülkemiz tarihinde doğal afetlerden kaynaklanan en ağır ekonomik kayıptı. Devlet olarak, depremin ilk anından itibaren dakikalar içerisinde harekete geçtik ve 650 bin personelimizi hızlıca sahaya intikal ettirdik. Bu süreçte, bakanlıklarımız, belediyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz, adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Hamdolsun sonunda devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

'SİYASİ RANT DEVŞİRME HASABI YAPTILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi şurası da son derece üzücü ve endişe vericidir. Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Millet ve memleket hayrına ne kadar proje, eser, hizmet ve yatırım varsa hepsine çamur atmayı vazife sayan bu hazımsızlar, bu depremzedelerimizin acılarını menfaate çevirmeye, duygularını istismar etmeye çalıştılar. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Çıktılar, hep bir ağızdan koro halinde 'Devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Arama kurtarma faaliyetleri, yardım çalışmaları, oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar, bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne ellerini taşın altına koydular, maalesef böyle bir mesele bile ne yazık ki bunların gündemine gelmedi, burada da partizanca davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bunların bizleri yıldırmayı, bizim irademizi kırmayı amaçlayan toksik siyasetine teslim olmadık. 'Allah'ın izniyle biz bu işin altından kalkarız' dedik ve hemen işe koyulduk. Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. İttifak ve iktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. İşte rakamlar ortada bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Geçtiğimiz 27 Aralık'ta Hatay'ımızda 455 bininci afet konutumuzun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize gönül huzuruyla teslim ettik. İlk günden itibaren bize inanan, güvenen ve samimiyetle destek olan tüm vatandaşlarıma, sizlerin şahsında canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu aziz millete layıkıyla hizmet etmeyi, bu aziz milletin hizmetkarı olmayı şahsıma nasip eden rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun diyorum. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek zorundayım; anma yıl dönümleri, siyasi polemik yapma, birilerine laf yetiştirme günleri değildir. Bugünler hem acımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 4 gündür akla, vicdana, ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Laf ola beri gele misali boş atıp, dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa bir eserin, icraatın, projen, çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın, ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın. Hatasını kabul etse belki biraz mahcup olsa, biraz kendini düzeltse, biz de acemiliğine verip bir yere kadar anlayışla karşılarız fakat bunda o erdem de yok. Öyle ya, madem bir ucundan tutmuyorsun bari hizmet edene engel olma. Madem Türkiye'ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız, bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Ortadaki başarıyı gör. Verilen emekleri, görülen terleri, kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Gözü var, görmüyor. Kulağı var, duymuyor. Dili var, hakkı konuşmuyor. İhtirasları boylarını aşan bu kifayetsizlere sadece şunu hatırlatmak isterim. Kardeşlerim, ters çevirmekle kuyudan minare olmaz. Hakikat güneşi, balçıkla sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız, çarpıtmalarınız, hakikatin yerini alamaz. Siz inkar etseniz de milletim bizim ne yaptığımızı çok iyi biliyor. İşte, eserler ortada, konutlar ortada. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz. 6 Şubat 2023'ten beri 11 ilimizi ayağa kaldırmak için nasıl çırpındığımızın en yakın şahidi işte bu meydandaki kardeşlerimdir" dedi.

DEPREM SONRASI YAPILANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Burada çok kısa şekilde deprem bölgemiz için neler yaptığımızı, genel hatlarıyla ifade etmekte fayda görüyorum. Depremin yol açtığı kayıp ve zararların telafisi için bugüne kadar toplam 3,6 trilyon lira, yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık. Hasarların onarılması ve şehirlerimizin depreme karşı daha dirençli hale getirilmesi için 2026 yılı bütçemizde 653 milyar lira ödenek ayırdık. Afet bölgesindeki evlatlarımızın eğitimi, üzerinde durduğumuz konuların başında yer alıyor. Bölgedeki 119 bin 200 dersliğin 9 bin 800'ü kullanılamaz duruma gelmişti. 14 bin 310 derslik inşa ettik. 2 bin 965 dersliğin güçlendirme çalışmalarını bitirdik. Toplam derslik sayımızı 126 bin 675'e çıkardık. Deprem illerimizdeki gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 bin 400 yatak kapasiteli 15 adet yeni yurt projesi yürütüyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sağlık altyapısında meydana gelen hasarın telafisi için 123 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesini bitirdik. İbadethanelerimizi ihya ettik, kütüphanelerimizi ayağa kaldırdık. Kültür varlıklarımızı, tarihi yapılarımızı ve müzelerimizi onardık. Adalet ve emniyet hizmetlerinin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden devam ettirilmesi için gerekli tüm adımları attık. Deprem bölgemizde 203 bin metrekare büyüklüğünde 3 adalet binası ve 1 ceza infaz kurumu inşa ederek hizmete açtık. Toplam 224 bin metrekarelik 9 adalet binası ile bir ceza infaz kurumunun yapımını da yakında tamamlıyoruz. 60 emniyet binamızın inşa ve onarımı ile jandarmamıza ait 29 hizmet binasının yapımını ve 143 binanın güçlendirme işlemlerini tamamladık. 10 adet hizmet binamızın yapımı ise sürüyor. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki huzurevleri, çocuk evleri ve sosyal hizmet merkezleri gibi hizmet binalarımızı da yeniden ihya ettik. Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, üreticimizin hep yanında olduk. Mücbir sebep hallerini 2025 yılına kadar uzattık. Prim borçlarını erteledik. Bu borçların 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yardımda bulunduk. Böylelikle yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarla birlikte eğitim ve sağlık gibi ana hizmetlerin de karşılandığı yaşam alanları oluşturduk. İçme suyu ve atık su altyapılarının hızla tesis edilmesi amacıyla 11 deprem ilimizde 8 bin kilometre uzunluğunda boru hattı inşa ediyoruz. Su ve sulama alanında devam eden yatırımlarımız bittiğinde 110 milyar liralık bir rakamı bölgemiz için kullanmış olacağız. Ulaşım yatırımları için harcadığımız tutar 80 milyar lirayı buluyor. Yeni yerleşim alanlarının ulaşımı için 294 kilometrelik bağlantı ve imar yolu yaptık. Enerji ve madencilik sektörlerindeki zararları önemli ölçüde telafi ettik. Depremde zarar gören demir yolu hatlarının onarımını gerçekleştirdik. Hatay ve Malatya havalimanlarını onararak sivil uçuşlara açtık. Her iki havalimanımızda da inşallah yıl sonuna kadar tam kapasite vermeye başlayacak. Deprem bölgemizdeki haberleşme altyapımızı da hızla yenileyerek daha güçlü bir seviyeye taşıdık. 6 Şubat öncesinde 58 bin kilometre olan fiber uzunluğumuz bugün 80 bin kilometreye ulaştı. Yaklaşık 5 bin 300 adet kalıcı baz istasyonu kurduk. Sanayi yatırımlarımızı da süratle hayata geçiriyoruz. Daha burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak nice yatırımı, desteği, depremden etkilenen şehirlerimizin emrine verdik. Bütün bunları kardeşlikle, dayanışmayla, paylaşmayla başardık. İnşallah omuz omuza verip çok daha fazlasını yine sizlerle birlikte başaracağız. Osmaniye'mize buradan ayrı bir parantez açmak isterim. Depremden sonra Osmaniye'de pek çok faaliyet yürüttük. Depremde zarar gören okullarımızın imarından, Korkut Ata Üniversitemizin bakım ve onarım çalışmalarına. Sağlıktan ulaştırma ve tarım alanındaki ihtiyaçların giderilmesine kadar her sıkıntısında şehrimizin yanında olduk. Bugün konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere inşası tamamlanan 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 67 bin 813 metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz ile diğer yatırımlarımızı resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Toplam yatırım tutarı 74 milyar 961 milyon lira olan 116 kalem yatırımın şehrimize ve siz Osmaniyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bunların Osmaniye'mize kazandırılmasına emeği geçen herkesi, tüm kurumlarımızı, bakanlıklarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Sizlere şunun da müjdesini vermek istiyorum. Ev sahibi Türkiye sloganıyla başlattığımız 500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye'mize 2 bin 990 konut tahsis ettik. Deprem konutlarımız gibi sosyal konutlarımızı da söz verdiğimiz vakitte inşallah sizlere teslim edeceğiz. Şundan emin olunuz, size ve milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmayacak, şahsımıza ve ittifakımıza olan teveccühünüzü asla boşa çıkarmayacağız."

Programda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden sivrilip çıkmayı, aynı zamanda cihanı aydınlatmayı başarmış Türk milletinin teklemesi, tökezlemesi ve manen yıkıma uğraması mümkün ve muhtemel değildir. 6 Şubat 2023 tarihli ikiz depremlerden sonra bu açık ve aşikar gerçek tüm boyutlarıyla bir kez daha yaşanmış ve teyit edilmiştir. 108 bin kilometreyi vurmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. Bu kapsamda 14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiştir. Daha üzücü olan ise 50 binden fazla vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir. Hepinizin huzurunda 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimize rahmetler niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi devreye girmesiyle de asrın inşa seferberliği başlamıştır. Milletimiz dayanışma ve yardımlaşmanın emsalsiz örneklerini göstermiştir. Türkiye adeta ayağa kalkmış, ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke, sivil toplum örgütü, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesinde koşmuştur. Hepsine müteşekkiriz" dedi.

BAHÇELİ: VARSIN ONLAR KİRLİ SİYASETLERİNE DEVAM ETSİNLER

Muhalefet partilerinin deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışıyla meşgul olurken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katıldığını anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan, henüz toprak altında feryatları duyulurken devletin acze düştüğünü utanmadan sıkılmadan iddia eden fırsat düşkünü kötüler, ganimeti yağmalamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür. Bilinen bir gerçeği tekrar etmek gerekirse; depremin 15'inci gününde ilk konutların temeli atılmış, 45'inci gününde iki köy evleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde teslim edilmiştir. O tarihlerde haciz altındaki ağız iradeleriyle devlet nerede diye soran soytarılara hamdolsun bakmasını ve görmesini bildikten sonra devlet her yerde olduğunu göstere göstere ispat etmiştir. Devlet her yerde olduğunu göstere göstere ispat etmiştir. Devlet ve milleti bilmeyen acıyı ve tasayı anlamayan sırf siyasi hırslarını tatmin etmek için oraya buraya musallat olan siyasi takımı yapılan tarihi hamleleri atılan güçlü adımları hiçbir zaman hazmedememiştir. Varsın onlar kirli siyasetlerine devam etsinler. Varsın onlar köhne ve kirli siyasetlerine devam etsinler. Cumhur ittifakı olarak biz de hizmete ve nerede mağdur insanımız varsa kol kanat germeye ant olsun devam edeceğiz. Onların yalan söyleyecek, biz sıratı müstakim üzerine mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar iftira atacaklar, gerçekleri çarpıtacaklar, aydınlığı perdelemek için çırpınacak, biz Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan kervanımızı yürüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, suyu bulandırmaya çalışan, yapılan muazzam eserleri gölgelemeyi amaçlayan kim veya kimler varsa asrın inşa faaliyetleri karşısında şaşkınlığa düştükleri tüm yönleriyle ortadadır. Yapılamaz dedikleri her şey yapılmıştır. Başarılamaz dedikleri ne varsa hayata geçirilmiştir. 'Hani nerede depreme dayanıklı konutlar' diyerek ortalığı karıştırmaya çalışan siyasi güruh hem aldatmanın hem de saptırmanın ipinden tutmuşlardır ancak ne yaparlarsa boştur ne söylerlerse boşunadır. 27 Aralık 2025 tarihinde tamamlanan asrın inşa faaliyeti kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş, mal sahibi vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuşlardır. Hadi söylesinler, hadi konuşsunlar, hadi inkara başvursunlar. Ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar. Hükümeti düşürmek için Türkiye'yi düşürmeye hazır olanların tuzak ve tertiplerine aldanacak ve buna kanacak hamiyet sahibi tek bir insanımız dahi yoktur."

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, depremde hayatını kaybedenler için dua etti, ardından da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışı gerçekleştirildi.