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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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