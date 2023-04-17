Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel