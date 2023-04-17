Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz."