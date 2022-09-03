Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TEKNOFEST KARADENİZ, ülkemizin 81 vilayetinden ve 107 ayrı ülkeden katılan 154 bin takım bünyesindeki 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TEKNOFEST KARADENİZ, ülkemizin 81 vilayetinden ve 107 ayrı ülkeden katılan 154 bin takım bünyesindeki 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü. Bir teknoloji etkinliğinin, özellikle gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir." dedi.

Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, ülkenin milli teknoloji hamlesinin parlayan yıldızı haline gelen TEKNOFEST'in tüm katılımcılarına, ziyaretçilerine şükranlarını sundu.

Ülkeye böylesine iftihar verici bir markayı kazandıran T3 Vakfı ile onunla birlikte yol yürüyen tüm kurumları tebrik eden Erdoğan, ilk kıvılcımını İstanbul'da bir avuç gencin yaktığı bu ateşin artık tüm Anadolu'yu hatta tüm bölgeyi kuşattığını söyledi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin kapsama alanının artık sınırlar dışına taştığını anlatan Erdoğan, geçen mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i gururla takip ettiğini aktardı.

Karşısında muhteşem bir tablo gördüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST, farklı bir gençlik. TEKNOFEST, şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi. TEKNOFEST'in ilkinin yapıldığı 2018'de günlük katılımcı sayısı, 550 bin gibi, bu tür bir etkinliğe göre fevkalade iyi bir sayı olarak gerçekleşmişti. Bugüne geldiğimizde sadece yarışmacı başvurusu 600 bine ulaşan bir TEKNOFEST yaşıyoruz. TEKNOFEST KARADENİZ ülkemizin 81 vilayetinden ve 107 ayrı ülkeden katılan 154 bin takım bünyesindeki 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü. Bir teknoloji etkinliğinin, özellikle gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni dönüşümdür. Bazıları, gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerçeğinin de ihtiyacının da TEKNOFEST kuşağı olduğunu dile getirdi.

"Her kim bu gençliğe bakıp ülkesinin ve milletinin aydınlık geleceğini değil de başka şeyler görüyorsa dönüp kendi zihnini, gönlünü sorgulasın." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de yedi düveli dize getirmişti. Bu gençlik bir asır önce Milli Mücadele'yi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü. Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın, istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. Bu gençlik 20 yıldır verdiğimiz her mücadelede bizim de yanımızda yer almış, en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Bu gençliğin sadece 15 Temmuz gecesi yazdığı destan bile başlı başına bir efsanedir, bir başarı hikayesidir. Şimdi bu gençliği burada, TEKNOFEST KARADENİZ'de görüyorum."

"Zaman bizim haklı olduğumuzu göstermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye kendi teknolojilerini geliştirmek, kendi savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üretmek için yola çıktığında gençlere güvendiklerini aktardı.

Birilerinin ise hep yaptıkları gibi gençleri küçümseyerek, gençlerin gönül dünyalarını karartarak, zihin dünyalarını karıştırarak bozgunculuk peşinde olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zaman bizim haklı olduğumuzu göstermiştir. Dün Nuri Demirağ'a, Nuri Killigil'e, Vecihi Hürkuş'a, Şakir Zümre'ye yaptıkları eziyetleri bugünkü gençlerimize yapmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz. Biz insanımıza güvendik, insanımıza dayandık. Akif, 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' diyor. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik ve hamdolsun sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Atalarımızın 'Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner.' diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Başbakan olduğumuz zaman değil seçimi kazandığımız zaman Bush, ABD'nin başkanıydı. Ziyarete gittim. Başbakan değilim. 'Hani bize İHA verecektiniz, ne oldu İHA'lar, terörle mücadele ediyoruz.' dedim. Condoleezza Rice'ı çağırdı, 'Türkiye'ye hala İHA vermediniz mi?' dedi. 'Evet' dedi. 'Hemen süratle Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz.' dedi. Bize o zaman 48 saatte İHA'ları verdiler fakat bizim bu görüşmemizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de çocuklarıyla beraber adımı attı ve Bayraktar İHA'ları üretmeye başladılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Özdemir Bayraktar'ın ruhuna Fatiha okudu.

(Sürecek)