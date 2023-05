Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın İstanbul mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'yi akılla bilgiyle birikimle ahlakla ve erdemle yöneteceklerini belirterek, "Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye sözüm söz, baharı, huzuru getireceğim. Herkesi kucaklayacağız, kimseyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki İstanbul mitinginde, platforma eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıkarak alandaki vatandaşları selamladı.

Seçilmesi halinde bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğinin, hiçbir yoksul ailenin elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmeyeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi "cennet" gibi yapacağını ve herkesin huzur içinde yaşayacağını söyledi.

Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adalet içinde hizmet edeceğini vurguladı.

İstanbul'da yaklaşık 800 bini aşkın gencin ilk kez oy kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Sizler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Sadece bizim siyasi tarihimiz değil, dünya siyasi tarihine de önemli bir armağan bırakacaksınız. Bu onur size yeter." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele edildiği zaman Türkiye'de her sorunun çözüme kavuşacağını aktararak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz, bir kişinin iki dudağından çıkan sözü hiç kimse kabul etmeyecek. Beraber bu ülkeyi yöneteceğiz. Akılla bilgiyle birikimle ahlakla erdemle yöneteceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye sözüm söz, baharı, huzuru getireceğim. Herkesi kucaklayacağız, kimseyi mağdur etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Suriyeli ve Afganlı kardeşlerimizi iki yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacağız"

Adaletin devletin temeli olduğunu ifade eden ve "Devletin dini adalettir." diyen Kılıçdaroğlu, adaleti her yerde ve her ortamda savunmak zorunda olduklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarına belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Benim saray merakım yok, 6 liderin de öyle bir saray merakı yok. Ben sizler gibi yaşıyorum, sizler gibi mütevazı bir hayatım var. Sizler gibi yaşamaktan da onur duyuyorum. Saraya gitmeyeceğiz. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda yerimiz Çankaya olacak, Gazi Mustafa Kemal'in mütevazı mekanı olacak. Bir şey daha söz verdim, en geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Afganlı kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız."

Kılıçdaroğlu, emeklilikte staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayan vatandaşların da sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

"Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem"

Her hakkı teslim edeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Her hakkı, her hukuku uygulayacağız. Asla ve asla birilerinden yana tavır almayacağız. Benim Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları bilmenizi isterim. Birincisi 5'li çeteler. Yuh çekmeyin, sandığa gidin, oy kullanın. Yuh çekmek bu işin en kolayı. Zor olan sandığa gitmek, ama sandığa giderken bir arkadaşını beraber götürmek. Özellikle AK Parti'ye, MHP'ye veya Cumhur İttifakı'ndan birisine geçen dönem, geçen seçimlerde oy veren bir kişiyi ikna edeceksiniz, sandığa götüreceksiniz, o oy kullanacak. O zaman gerçek anlamda her bir birey görevini yapmış olacak. Bunun sözünü istiyorum."

Kılıçdaroğlu, yurt dışına götürülen paraları bildiğini dile getirerek, "Amerika'da Manhattan'da gökdelen yaptığını biliyorum. Muhammed Ali Clay'nin çiftliğini nasıl satın aldığını biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum. Tamamını ama tamamını son centine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. 418 milyar doları götürdüler. Az önce Meral hanım söyledi, sadece bir işlemden 1 milyarın nasıl götürüldüğünü söyledi. Onların tamamını, 418 milyar doları kuruşu kuruşuna getireceğim ve halka vereceğim. Söyledim, bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim." diye konuştu.

Kendisini istemeyen ikinci kesimin ise uyuşturucu baronları olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Bu ülkenin çıkarı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız, birlikte bunu sağlayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında alandaki vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve flamaları sallayarak sloganlar attı.