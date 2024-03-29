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Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Emekliye 5 Bin Lira Desteği Açıkladı

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Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceklerini söyledi.

İlçe belediye başkan adayları ve partililerin katılımıyla bir otelde basın toplantısı düzenleyen Savaş, ilk günden itibaren belediye başkan adayları ve teşkilatlarla birlikte kenetlendiklerini vurguladı.

Seçilmesi halinde Aydın'ın kayıp yıllarını, bu kayıp yılları en kısa sürede telafi edeceğini söyleyen Savaş, güçlü değişim arzusunu sahada net bir biçimde gördüklerini belirtti.

Aydın'ın hizmete aç ve susamış olduğunu ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Şehrin merkezinde sivrisinekten şikayetçi olan vatandaşlarımız var. Altyapı, kanalizasyon, trafik, ulaşım gibi problemleri en kısa sürede çözdüğümüz gibi, ilimizin büyümesi ve gelişmesi adına çalışacağız. Her projemizin temeli var, matematiği var, ayakları yere basıyor. Emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceğiz. Ben finansçı olarak, KİT Komisyonu olarak yüzlerce KİT'in bilanço denetimini yapan bir kişi olarak hesabını kitabını yapmadan, altyapısını oluşturmadan böyle bir proje açıklamamı benden beklemezsiniz herhalde. Vatandaşımız bize güvensin. Emekli destek kapsamına giren her emekliye bu desteği vereceğiz."

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de büyükşehir belediyesi ve 17 ilçede Cumhur İttifakı adaylarının favori adaylar olduğunu ve seçmenin iradesiyle seçimi kazanacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Savaş Aydın Politika Güncel Haberler

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