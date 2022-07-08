Cuma hutbesinde, haccın önemine değinildi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, " Hac, dünyaya ait her şeyi terk ederek Allah'ın emrine uymak ve O'nun rızasını kazanmak üzere çıkılan kutlu bir yolculuktur." ifadesi kullanıldı.

" Hac : İlahi Davet" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca hacı adayının iki yıllık hasretin ardından bugün Arafat'ta buluştuğu hatırlatılan hutbede, hacı adaylarının dualarına katılma çağrısı yapıldı.

Hac yolculuğunun her bir durağında hayata rehberlik edecek birçok ibret ve hikmet olduğu vurgulanan hutbede, şu ifadelere yer verildi:

" Hac, dünyaya ait her şeyi terk ederek Allah'ın emrine uymak ve O'nun rızasını kazanmak üzere çıkılan kutlu bir yolculuktur. Hac yolculuğu, mukaddes vadiye giren Hz. Musa gibi ayakkabıları ve elbiseleri çıkarmak, kefen misali ihrama girmekle başlar. Mümin, ihrama girmekle sadece elbiselerinden kurtulmaz. Aynı zamanda kin, nefret, öfke ve hasetten de arınır. Dünyevi hırs ve arzularından sıyrılıp sadece Rabb'ine yönelir."

İhrama giren Müslümanların Arafat'a yöneldiği kaydedilen hutbede, "Arafat aynı zamanda vakfe yeridir. Vakfe, Rabbimizin huzuruna mal, makam şöhret gibi dünyalıklarla değil, iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlakla çıkacağımızı öğretir bizlere." değerlendirmesi yer aldı.

Hutbede, hac yolcusunun Mina'da attığı her taşın, şeytan ve taraftarlarına karşı duruşun sembolü olduğu, Müslümanların kestiği kurbanla da Allah'a yaklaşma arzusunu gösterdiği ifade edildi.

Hutbede, şunlar kaydedildi:

"Hac yolcusu Kabe'yi tavaf ederken ilahi iradeye teslimiyetini pekiştirir. Yolculuğunun ölümle bitmeyeceğini hatırlar, sonsuz ahiret hayatı için hazırlık yapar. Safa ile Merve arasında sa'y eden hacı, Allah'ın rahmetini ve manevi kurtuluşu arar. Allah ve Peygamber'den habersiz bütün çocukların acısını yüreğinde hisseder. Ümmetin çocuklarına ve gençlerine dua eder, onların istikamet üzere yetişmeleri için gayret gösterir."