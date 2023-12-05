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Çubuk'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara sattığı öne sürülen S.Ç'nin depo alarak kullandığı dükkanle evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 36 bin 800 sigara, 850 kilogram kıyılmış tütün, 200 filtreli sigara kağıdı ile kaçak sigara imalatında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi. S.Ç, gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara sattığı öne sürülen S.Ç'nin depo alarak kullandığı dükkanle evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 36 bin 800 sigara, 850 kilogram kıyılmış tütün, 200 filtreli sigara kağıdı ile kaçak sigara imalatında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

S.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Çubuk Güncel Haberler

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