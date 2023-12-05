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Çubuk'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

5 Aralık 2023 14:45 Son Güncelleme: 14:46 Abone Ol

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara sattığı öne sürülen S.Ç'nin depo alarak kullandığı dükkanle evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 36 bin 800 sigara, 850 kilogram kıyılmış tütün, 200 filtreli sigara kağıdı ile kaçak sigara imalatında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi. S.Ç, gözaltına alındı.