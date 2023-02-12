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COŞKUN AİLESİ TOPRAĞA VERİLDİ, KEDİLERİ DE BİRLİKTE GÖMÜLDÜ

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COŞKUN AİLESİ TOPRAĞA VERİLDİ, KEDİLERİ DE BİRLİKTE GÖMÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan Adana'daki Alpargün apartmanının enkazından çıkartılan anne baba ve çocukları Kozan'da toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan Adana'daki Alpargün apartmanının enkazından çıkartılan anne baba ve çocukları Kozan'da toprağa verildi. Depremde aile birlikte ölen kedileri Tayin de mezarın başucuna gömüldü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Alpagün apartmanında hayatını kaybeden mühendis Bekir Coşkun, öğretmen eşi Azize Dağlı Coşkun ve oğulları ziraat mühendisi Tahsin Can Coşkun'un cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Hacıbeyli Mezarlığı'na getirilen aile için cenaze namazı kılındı. Bu sırada aile birlikte ölen kedileri Tayin de bir kutuda tabutların üzerinde bekletildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından ailenin cenazeleri yan yana defnedildi. Kedi Tayin de Bekir Coşkun'un mezarının başında toprağa gömüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bekir Coşkun Can Coşkun Kozan Adana Güncel Haberler

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