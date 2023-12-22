Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan operasyonlar sonucunda Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve sahte içki ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde eşzamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

4 iş yeri, 1 ikamet ve 3 araçta yapılan aramada 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, ruhsatsız tabanca, 19 bin 300 doldurulmuş makaron, 7 kilo 200 gram kıyılmış tütün ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Osmancık Çorum Valilik Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret haftaya belli olur mu, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title