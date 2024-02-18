Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
Şinasi Ercan'dan (71) haber alamayan yakınları, 112 İhbar Hattı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine Ulu Cami Mahallesi Yavuz Selim Sokak'taki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven kullanarak girdikleri evde Ercan'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ercan'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede Ercan'ın vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Şinasi Ercan'dan (71) haber alamayan yakınları, 112 İhbar Hattı'ndan yardım istedi.
İhbar üzerine Ulu Cami Mahallesi Yavuz Selim Sokak'taki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven kullanarak girdikleri evde Ercan'ı hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ercan'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk incelemede Ercan'ın vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.