Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum gündem haberi: Çorum Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni yapıldı

Güncel Haberler

Çorum gündem haberi: Çorum Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni yapıldı

Çorum haberleri: Çorum'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorum'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorum adliye binası bahçesindeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Daha sonra Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı Zeynep Bulut ve Çorum Baro Başkanı avukat Turan Kalıpcı, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title