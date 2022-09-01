Çorum gündem haberi: Çorum Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni yapıldı Güncel Haberler Çorum haberleri: Çorum'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Çorum'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Çorum adliye binası bahçesindeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Daha sonra Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı Zeynep Bulut ve Çorum Baro Başkanı avukat Turan Kalıpcı, Atatürk büstüne çelenk sundu. Güncel Kaynak: AA / Tugay Göktürk Çorum Güncel Haberler

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