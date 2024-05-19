Çorum'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Çorum'un Dodurga ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz Sever hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Sever'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yılmaz Sever (65), Dikenli köyü Köyiçi mevkisindeki tarlada traktörüyle çalıştığı sırada devrilen aracın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sever'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sever'in cesedi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.