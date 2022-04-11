ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI - Haberler

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ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da, içme suyu havzasına yapılan 10 kaçak yapının yıkımı başladı.

ÇORUM'da, içme suyu havzasına yapılan 10 kaçak yapının yıkımı başladı.

Kente içme suyunun sağlandığı Çomar Barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Belediyenin kaçak yapı sahiplerine tebligatları ve verilen sürenin dolmasının ardından yıkım ekipleri, zabıta ve polis eşliğinde alana geldi. Belediye çalışanları, bazı yapılardan eşyaları boşalttı. Ekipler daha sonra kaçak yapıların yıkımına başladı.

Çomar Barajı'nın şehre su sağlayan önemli havzalardan birisi olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Burası şehrimizin su yönetimi açısından gözden çıkarabileceğimiz bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz" dedi.(DHA)

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

ÇORUM'DA SU HAVZASINDAKİ 10 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zabıta, Polis, su, Güncel, Haberler

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