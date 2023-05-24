Çorum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki gündür devam eden sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Sağanak yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sel suları sebebiyle ilçedeki dereler taşma noktasına geldi.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. - ÇORUM