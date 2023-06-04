Çorum'da sağanak nedeniyle evini su basan vatandaşın kümes hayvanları kurtarıldı

Çomarbaşı köyünde evini su basan Hacı Gezer'in kümes hayvanları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. AFAD personeli ve gönüllülerin çalışması sonucu ev ve müştemilatında biriken sel suları tahliye edildi.