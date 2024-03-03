Üye Girişi
Haberler

Çorum'da nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakımda

Güncelleme:

Çepni Mahallesi'ndeki iş yerinde kahvaltı yaparken nefes borusuna simit kaçan 20 yaşındaki genç kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilen genç kıza sağlık ekipleri müdahale etti ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorum'da nefes borusuna simit kaçan 20 yaşındaki genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayşegül İ, çalıştığı Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş yerinde arkadaşları ile kahvaltı yaptığı esnada yediği simit parçası boğazına takıldı.

Nefes almakta güçlük çeken genç kızın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşegül İ, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hitit Üniversitesi Çorum Olaylar Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarzan Rıfkı nerede çekildi? Tarzan Rıfkı hangi şehirde, ormanda çekilmiştir? Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Siklamen bitkisi nedir, ne için kullanılır? Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Esra Erol hangi takımı tutuyor? Esra Erol hangi takımı destekliyor? Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı? MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title