Çorum'da Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Çorum'da trafik kazası: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 19 TV 905 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Y. yönetimindeki 06 DMZ 124 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Birgül Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.