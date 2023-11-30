Çorum Belediyesi Mobil Çözüm Merkezi Hizmete Başladı

Çorum Belediyesi, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek amacıyla başlattığı Mobil Çözüm Merkezi hizmetine başladı. Mobil araçla vatandaşların borç sorgulama, ödeme, istek ve şikayetlerini kolaylaştıran merkez, her gün farklı bir mahallede ve semt pazarlarında hizmet verecek.

Çorum Belediyesi'nin vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek amacı ile başlattığı Mobil Çözüm Merkezi" hizmet vermeye başladı.

Çorum Belediyesi"Mobil Çözüm Merkezi" ile hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. Borç sorgulama, ödeme, istek ve şikayetler konusunda mobil araçla vatandaşların işini daha da kolaylaştırıyor. Mobil Çözüm Merkezi görevlileri aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyecek. Mobil Çözüm Merkezi aracı her gün farklı bir mahallede, semt pazarlarının olduğu yerlerde bulunacak.

Mobil Çözüm Merkezlerinin semt pazarlarında faaliyete girdiğini açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hemşehrilerimiz hizmet aracımıza uğrayarak borç sorgulama, borç ödeme, talep ve şikayet gibi temel hizmetlere ulaşabilirler. Mobil Çözüm Merkezimiz özellikle belediye binasına ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM