Çorum-Ankara kara yolunda otomobil arıza yaparak yol ortasında kaldı

Çorum- Ankara kara yolunun orta şeridinde bozularak yol ortasında kalan otomobil, gece bekçilerince kenara çekildi.

Ali Keleş'in kullandığı 06 HF 219 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Devlet Hastanesi Kavşağı'nda arıza yaparak, yol ortasında kaldı.

Bu sırada başka bir trafik kazasından dönen trafik polisleri ile gece bekçileri, araca müdahale etti.

Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, bekçiler de iterek aracı yol kenarına aldı.