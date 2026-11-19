Haber : Batuhan Dükel / Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANTALYA) - Yeşil Düşünce Derneği COP31 Temsilcisi Özge Doruk, iklim krizinde tarihsel sorumluluğu bulunan ülkelerin, krizden etkilenen ülkelere finansman sağlaması gerektiğini belirterek, "Vermek zorundalar. Burada onlardan istediğimiz, yalvardığımız bir nokta değil. Onların sorumluluğu" dedi.

İklim Ağı bünyesindeki Yeşil Düşünce Derneği COP31 temsilcisi Özge Doruk, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndaki (COP31) iklim finansmanı müzakerelerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Uzun yıllar boyunca sera gazı salarak zenginleşen ülkelerin, iklim krizinden etkilenen ülkelere karşı tarihsel sorumluluk taşıdığını belirten Doruk, sağlanacak finansmanın "sadaka" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Doruk, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizine uyum sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların, bu ülkeleri borçlandırmadan aktarılması gerektiğini vurguladı.

İklim finansmanının, iklim adaleti tartışmasının temel başlıklarından olduğunu belirten Doruk, şunları söyledi:

"Bir yandan da tarihsel sorumluluk diye bir şey var. İklim krizine sebep olan ülkeler, 200 yıldır sera gazını salan ve bununla birlikte zenginleşen, bir yandan bu ülkelerde sömürgecilik politikasını uygulayıp onların zenginliğini alan ülkeler. Burada verilen tutarları o yüzden sadaka gibi bir yerden okumamak gerekiyor. Tarihsel sorumluluk derken bir yandan bunu da kastediyoruz.

Bu parayı tarihsel sorumluluğu olan ülkelerin vermesi, bizim burada iklim adaleti derken konuştuğumuz temel konulardan biri. Vermek zorundalar. Burada onlardan istediğimiz, yalvardığımız bir nokta değil. Onların sorumluluğu."

Gelişmekte olan ülkelerin her yıl iklim zirvelerinde bu talepleri dile getirdiğini anlatan Doruk, "Maalesef finans konusu işin içine girdiği zaman bu sorumluluğu taşıyan ülkeler yeterli derecede harekete henüz geçmiyorlar. Yeterli derecede ayırdıkları bir finans yok" dedi.

"YURTTAŞLARIN HAYATLARINI DEVAM ETTİREBİLMELERİ İÇİN PARAYA İHTİYAÇLARI VAR"

Doruk, iklim krizine uyumun şehirlerin altyapısının güçlendirilmesini, tarımın değişen iklim koşullarına hazırlanmasını ve insanların yaşamlarını sürdürebilmesini kapsadığını ifade etti. Seller, kuraklık ve orman yangınları gibi afetlerin etkilerine dikkati çeken Doruk, şöyle konuştu:

"Şehirdeki dirençliliği artırmak, buna yönelik altyapıyı güçlendirmek, tarımı bu iklim krizine uygun bir şekilde dirençli hale getirecek metotlara yönelmek; bunlar için bir finans ayırmaları gerekiyor. Bunlar için orada yaşayan insanlara bir fon ayırmaları gerekiyor. Bunlar zaman alan şeyler. Bu noktada orada yaşayan yurttaşların hayatta kalmaları için, hayatlarını devam ettirebilmeleri için en basit haliyle paraya ihtiyaçları var."

Bazı ülkelerin ekonomik imkanları ve coğrafi koşulları nedeniyle iklim krizinden daha ağır etkilendiğini belirten Doruk, "İnsanlar kuraklık sebebiyle göç etmek zorunda kalıyor, hayatlarını kaybediyorlar. Tarım yapamıyorlar. Yaşadığı ülkedeki biyoçeşitlilik kayboluyor. Bunların hepsini biz ülkemizde de yaşıyoruz. Bunu katmerli yaşayan ülkeler var, bulundukları coğrafi konum ve meteorolojik şartlar gereği. Şimdi bu sorumluluğu taşıyan ülkenin ve bu zengin ülkenin bu finansmanı sağlaması gerekiyor" dedi.

"BORÇLANDIRILMALARINI DEĞİL, HİBE VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Finansmanın miktarının yanı sıra hangi koşullarla sağlandığının da önemli olduğunu söyleyen Doruk, kamu kaynaklarından destek yerine kredi ve özel sektör ağırlıklı finansman yaklaşımlarını eleştirdi. Doruk, şöyle devam etti:

"Daha çok kredi ve bankalar ya da özel sektör aracılığıyla, kredi usulü finans ayırmakla ilgili bir durum var. Ama bu ülkelerin kredilendirilmesini ya da borçlandırılmasını değil, hibe verilmesini, doğrudan onlara aktarılmasını bekliyoruz."

Uyum çalışmalarının sonuçlarını ölçmek için kullanılacak göstergelerin de müzakerelerde tartışıldığını belirten Doruk, ülkelerden daha ayrıntılı bilgi ve kanıt beklenmesi ile sağlanan kaynakların yetersizliği arasında tutarsızlık bulunduğunu ifade etti.

UYUM FONU'NA AÇIKLANAN TAAHHÜTLERİ ELEŞTİRDİ

Doruk, Uyum Fonu'na yönelik yeni finansman taahhütlerinin röportajın yapıldığı sırada 50,2 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu, katkı açıklaması beklenen bazı ülkelerin henüz taahhütte bulunmadığını söyledi.

Almanya'nın 11,1 milyon dolarlık katkı taahhüdünü örnek veren Doruk, açıklanan toplam tutarı geçen yıl COP30'da duyurulan yaklaşık 135 milyon dolarla karşılaştırarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene COP30'da taahhüt edilen 135 milyon doların yüzde 63 oranında aşağısında kalan bir tutar şu an konuşulan tutar. Zaten hedefleri tam karşılayan bir yerde de değil. Hedefe yönelik bir ilerleme yok."

Birleşik Krallık'ın tarihsel sorumluluğuna da işaret eden Doruk, "Şu anda Birleşik Krallık hiçbir şey taahhüt etmedi. Sıfır dolar" sözleriyle eleştirdi.

"NEYİN NASIL ÖNCELİKLENDİRİLDİĞİ CİDDİ BİR TARTIŞMA"

Finansman taahhütlerinin karar metinlerine yansıtılmasının kolay ilerlemediğini belirten Doruk, Uyum Fonu'na açıklanan katkıları bir F-35 savaş uçağının maliyetiyle karşılaştırdı. Doruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında burada kıyası yaptığımız zaman neyin neye aktarıldığı ya da neyin nasıl önceliklendirildiği de ciddi bir tartışma konusu. Biz de zaten tam bu sebeple iklim adaletinin herkes için olması gerektiğini vurguluyoruz. Bununla ilgili savunuculuğumuza devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA