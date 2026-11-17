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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde, iklim kriziyle mücadelede yapay zeka destekli tarım uygulamaları, atıklardan aktif karbon üretimi ve toprak biyoteknolojisi alanındaki teknolojik çözümler ele alındı.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından Yeşil Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda "İklim Krizine Teknolojik Çözümler: Tarım, Biyoteknoloji ve İleri Malzemeler" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi Müdürü ve Sakarya Teknokent bünyesindeki Agrovech şirketinin Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Furkan Kamanlı, uydu ve dron görüntülerini yapay zeka teknolojisiyle analiz ederek tarım arazilerini takip edebildiklerini söyledi.

Uyduları geniş alanların, dronları ise daha küçük bölgelerin incelenmesinde kullandıklarını belirten Kamanlı, "Bitki sayımından ne kadar boşluk kaldığına, mısır püskülünden ayçiçeği sayımına kadar birçok şeyi yapay zekayla gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte hava durumu ve diğer kısımları da entegre ediyoruz." dedi.

Uydu görüntüleriyle arazilerdeki nem, azot, bitki stresi ve anormal durumları tespit edebildiklerini aktaran Kamanlı, elde ettikleri verileri ilaçlama dronlarına aktararak daha verimli uygulama yapılmasını sağladıklarını ifade etti.

Bu yöntemle aynı arazide yüzde 40'a varan oranda daha az ilaç ve gübre kullanılabildiğini belirten Kamanlı, böylece üretim maliyetlerini düşürürken verimi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mısırda püskül tespiti yapabilen yapay zeka sistemleri de geliştirdiklerini anlatan Kamanlı, tarımın teknolojiyle birlikte gençleşmesi gerektiğini vurguladı.

Atıklardan aktif karbon üretimi hızlandırıldı

ATAK İleri Malzeme Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı Dr. Savaş Yağlıkçı da aktif karbonun geleneksel olarak kömür, Hindistan cevizi kabuğu ve fındık kabuğu gibi malzemelerden üretildiğini söyledi.

Yağlıkçı, kendilerinin ise karbon içeren endüstriyel atıkları ham madde olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, "Mikrodalga temelli üretim yöntemiyle aktif karbon üretim süresini 6-8 saatten 15 dakikaya indirdik." diye konuştu.

Normal şartlarda yakılarak bertaraf edilen bu atıkların değerlendirilmesiyle hem emisyonun hem de işletmelerin bertaraf maliyetlerinin azaltılabileceğine dikkati çeken Yağlıkçı, şöyle devam etti:

"Hem bir emisyon oluyor hem de firma buna bir para harcıyor. Biz diyoruz ki para da harcamayın, emisyona neden olmayın. Bize ham madde olarak verin. Onlar sürdürülebilirlik raporlarına bunu ekleyebiliyorlar. Biz de maliyetlerimizi düşürüyoruz. Aynı zamanda emisyonu engelleyebildiğimiz için karbon kredisi de oluşturabiliyoruz."

Toprağın biyolojik yapısına göre özel reçete hazırlanıyor

SoilBiom / Ant Systems Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Atakan Yıldız ise topraktaki bakterilerin DNA analizini yaparak çiftçilere özel biyolojik destek reçeteleri hazırladıklarını anlattı.

Çalışmalarının insan bağırsağındaki mikrobiyom analizine benzediğini belirten Yıldız, toprak örneklerinde önce kimyasal analiz, ardından çevresel DNA analizi yaptıklarını söyledi.

Yıldız, "Bize yaklaşık 1 kilogramlık bir toprak örneği geliyor. Önce klasik kimyasal analizlerini yapıyoruz, akabinde e-DNA denen, environmental DNA analizini yapıyoruz. Buradaki bakterileri ve mantarları türlerine ve yoğunluklarına göre çeşitlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Analiz sonuçlarına göre çiftçilere özel reçeteler hazırladıklarını aktaran Yıldız, koruyucu, dengeleyici ve kompostlaştırıcı bakterilerin nasıl kullanılacağını çiftçilerin anlayabileceği şekilde anlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA