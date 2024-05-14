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Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreninde Filistin Protestosu

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ABD'de, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde Filistin destekçisi bazı mezunlar okul yönetimine karşı sessiz protesto gerçekleştirdi.

NEW ABD'de, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde Filistin destekçisi bazı mezunlar okul yönetimine karşı sessiz protesto gerçekleştirdi.

New York'ta, Columbia Üniversitesi kampüsünden uzakta bir spor kompleksinde gerçekleşen mezuniyet töreninde, hukuk fakültesinden mezun olan bazı öğrenciler sahneye kefiye ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılarla çıktı.

ABD üniversitelerinin bir çoğuna yayılan Filistin'e destek gösterilerinin merkezi konumundaki okulun mezuniyet töreninde bazı öğrenciler ise sahnede, "Şimdi Ateşkes" yazan pankart açtı.

Üniversitenin merkez kampüsündeki barışçıl gösterilerin polis zoruyla sonlandırılmasına tepki gösteren bazı hukuk öğrencileri de mezuniyet belgelerini alırken hocalarıyla tokalaşmayı reddederek, sessiz ve demokratik bir protestoya imza attı.

Hukuk öğrencileri, bu tutumlarıyla hem mezuniyet töreninin ahengini bozmadı hem de İsrail'i destekleyen firmalarla ilişkisini kesmeyen okul yönetimine tavrını sergilemekten geri durmadı.

Columbia Üniversitesi yönetimi, söz konusu protestolar nedeniyle okulun ana kampüsünde yapılması beklenen ana mezuniyet törenini iptal etmek zorunda kalmıştı.

ABD'deki yüksek öğretim kurumlarında, yaz tatiline girildiği dönemde, bir çok üniversite kampüsünde yapılan mezuniyet törenleri Filistin lehine benzer protestolara sahne oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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