CoinDesk Türkiye'den Metaverse etkinliği - Haberler

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CoinDesk Türkiye'den Metaverse etkinliği

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CoinDesk Türkiye'den Metaverse etkinliği

CoinDesk Türkiye teknoloji dünyasında son dönemin gözdesi olan Metaverse konusunda ülkemizde önemli bir etkinliğe imza atıyor.

Kripto para birimleri konusunda popüler platformlardan olan CoinDesk, teknoloji dünyasında son dönemin gözdesi olan Metaverse konusunda ülkemizde önemli bir etkinliğe imza atıyor. 1 Haziran 2022 günü online olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte, sektörden uzman isimler Metaverse konuşacak!

The Sandbox Game COO & Kurucu Ortağı ve değerli fikir önderlerinin ağırlanacağı etkinlik, HBR Türkiye'nin stratejik ortaklığı ile gerçekleşecek.

Etkinlik programı şu şekilde;

14: 00 – Metaverse'te Merkeziyetsizlik: The Sandbox Kurucu Ortağı ve COO'su Sebastien Borget ile Sohbet

14: 45 Panel: NFT Gaming Ekosistemi ve Marka Entegrasyon Paneli

Katılımcılar;

Arslan Kieran – Bölge Müdürü – Türkiye & Mena, The Sandbox

Burak Günsev – CEO, Ugc90

Ömer Babaoğlu – Ortak – Uluslararası Projeler Direktörü, Wasistdas

Enis Yazırlıoğlu – Kurucu Ortak & COO, Hungri Games

Etkinliğe katılmak için buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

Metaverse nedir?

Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren, geleneksel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet'in varsayımsal bir yinelemesi olarak karşımıza çıkıyor.

CEO Mark Zuckerberg yazdığı Founder's Letter'da Metaverse'i, sadece bakmakla kalmayacağınız deneyimlenebilen bir internet alemi olarak nitelendiriyor. Sonrasında bunu, işe gitmeden ofiste olabileceğiniz, arkadaşlarınızla planladığınız bir etkinlik ya da ailenizle bulunacağınız bir aile etkinliğine sizi anında ışınlayacak bir hologram olarak örneklendiriyor.

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Metaverse Türkiye Haziran Kripto Güncel Haberler

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