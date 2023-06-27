Çocuğunu motosikletin önüne oturtan baba, önündeki araca böyle çarptı

Tünelde motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada

AMASYA - Amasya'da Ferhat Tüneli'nde meydana gelen kazada, motosiklet otomobile arkadan çarptı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletten düşen baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bektaş yönetimindeki 05 ABD 107 plakalı motosiklet tünel içinde Özhan Batır yönetimindeki 05 AAP 736 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Bektaş ve oğlu Yusuf Bektaş yola savruldu. Yaralanan baba ve oğlunun yardımına çaptıkları otomobilin sürücüsü ve çevredekiler yetişti.

Baba ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.