Çoban köpeği Aksaray malaklısı özenle yetiştiriliyor - Haberler

Aksaray'da iri cüsseleri, koruma içgüdüleri ve uysal yapılarıyla dünya çapında ilgi gören çoban köpeği malaklılara özenle bakılıyor.

Babasından gördüğü köpek sevgisiyle 5 dönümlük alana yaptığı 2 milyon liralık yatırımla çiftlik kuran 37 yaşındaki Nevzat Tunçbeden, 5 yıldır malaklı yetiştiriyor.

Çiftliğinde 30 damızlık köpeği bulunan Tunçbeden, yurt içi başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Rusya gibi ülkelerden gelen yoğun taleplere yetişmeye çalışıyor.

Tunçbeden, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana köpeklerle bir arada olduğunu söyledi.

Malaklı köpeklerinin günlük bakıma ihtiyaç duyduğunu aktaran Tunçbeden, "Köpeklerimizin bakımları biraz zahmetli. Sabah erken saatlerde mamalarını ve sularını veriyoruz. Ardından temizliklerini her gün yapıyoruz. Hayvanları, tavuk kemiği, süt, mama, arpa unu ve sakatatla besliyoruz." dedi.

Nevzat Tunçbeden, Aksaray malaklı köpeklerinin ününün dünyaya ulaştığını dile getirdi.

"Bizim malaklı köpeklerimizin iskelet sistemleri çok farklı"

Ülke içi ve dünyanın birçok ülkesine malaklı gönderdiğini vurgulayan Tunçbeden, şöyle konuştu:

"Malaklı köpeklerimiz 6 ayda bir yavruluyor. Köpeklerimiz bir batında 10 yavru dünyaya getiriyor. Malaklı cinsi köpeklerimiz gök karabaş, ala malaklı ve boz karabaş olarak 3 cinse ayrılıyor. Bizim malaklı köpeklerimizin iskelet sistemleri çok farklı. Orijinal köpeklerimizin ayaklarının bilek kısımları beyaz renkte, kafaları büyük ve göz kapakları aşağıya doğru eğik olur. Köpeklerimize talep çok. İnsanları sosyal medya üzerinden kandırıyorlar. Herkes malaklı beslediğini veya büyüttüğünü sanıyor. Başka cins köpekleri malaklı adında satıyorlar, dikkatli olmak gerekiyor."

"12-14 aylık olanlar 30-70 bin lira arasında satılıyor"

Erkek yavruları 5 bin, dişileri ise 4 bin liraya sattığını anlatan Tunçbeden, şunları kaydetti:

"12-24 aylık olanlar 30-70 bin lira arasında satılıyor. Salgından önce Mercedes adında bir köpeğim vardı, 110 kilogramdan fazla geliyordu. Kırklareli'nde bir ağabeyimiz bir ev verdi, vermemiştim. Daha sonra Makedonya'da birisine sattım. Çiftliğimde güzel damızlık hayvanlarım var, onları satmıyorum. Şimdi, 'Tyson' adında bir köpeğim var. Ona da yüksek fiyat veriyorlar ama vermedim."

"Köpeklerimiz çobanların en güvenilir yol arkadaşı"

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz da Aksaray'da modern şartlarda kurulan 7 çiftlik ile bireysel 15 üreticinin, malaklı cinsi köpekleri özenle yetiştirdiğini aktardı.

Malaklı köpeklerinin çok iri yapıları, içgüdüleri ve uysal yapılarıyla dikkati çektiğini belirten Tıpırdamaz, şunları söyledi:

"Bizim köpeklerimiz çobanların en güvenilir yol arkadaşı. Ayrıca köpeklerimiz nasıl yetişirse, o şekilde büyüyor. Bahçeli evler için koruma amaçlı çok satıyoruz. Pandemi döneminde insanlar bahçeli evlere yöneldi. O dönemde köpeklerimize çok ilgi vardı. Bu ilgi hala devam ediyor. Her yıl Aksaray'dan 300-500 yavru, damızlıklardan da 50-100 arasında köpeğimiz yurt içi ve dışına satılıyor."