Çinli Sözcü: Tutucu 'Taiwan'ın Bağımsızlığı' Unsurlarına Yönelik Cezalar Haklı, Meşru ve Makul

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Perşembe günü, Çin ana karasının tutucu "Taiwan'ın bağımsızlığı" unsurlarına yönelik duyurduğu cezaların haklı, meşru ve makul olduğunu söyledi. Ma, tüm egemen devletlerin kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlar uyarınca bu tür önlemler alacağını vurguladı. Ma, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin hiçbir şekilde "demokrasi ve özgürlüklerin savunulmasına" yönelik olmadığını, tersine Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı bir kışkırtma olduğunu belirtti. Taiwan sorununun, Çin'in iç işleriyle ilgili bir konu olduğunu hatırlatan Ma, Çin'in kendi egemenlik ve toprak bütünlüğünü güvence altına almak için gerekli karşı önlemleri almasının adil ve doğal olduğunu söyledi. Sözcü ayrıca söz konusu kuruluş ve bireyleri, tek Çin ilkesine bağlılık taahhütlerini yerine getirmek ve müdahale ve kışkırtma eylemlerine son vermek üzere somut adımlar atmaya davet etti.