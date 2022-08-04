Çinli Sözcü: Bi-khim Hsiao, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretinden Dolayı Tarih Önünde Hesap Verecek

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretini desteklemek için elinden gelen tüm gayreti gösteren Bi-khim Hsiao'nun tarih önünde hesap vereceğini söyledi.

Ma Xiaoguang, sözde "Taiwan ABD temsilcisi" Hsiao'nun sık sık "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına ilişkin açıklamalar yaptığını ve ABD'li siyasetçileri tüm gücüyle Taiwan'ı ziyaret etmeleri için teşvik ettiğini hatırlattı. Ma, Hsiao'nun Taiwan'ın ABD'den silah satın almasını açıkça savunduğunu ve Taiwan ile ilgili olumsuz karar tasarılarının hazırlanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ma, Hsiao'nun eylemlerinin tek Çin ilkesine karşı küstah bir provokasyon oluşturduğunu, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar verdiğini ve Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi daha da artırdığını kaydetti. Ma, Hsiao'nun kişisel siyasi çıkarlar peşinde koşarken, kendisini dış Çin karşıtı güçlerin bir piyonu olarak küçük düşürdüğünü, Çin ulusunun temel çıkarlarını baltaladığını ve Taiwanlı yurttaşları uçurumun kenarına ittiğini söyledi. Sözcü, ulusal çıkarlara ihanet eden ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan herhangi bir kişinin sonunun iyi olmayacağı ve tarih önünde hesap vereceği konusunda uyardı.