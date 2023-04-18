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Çinli Çiftçilerin Çeltik Ekim Mesaisi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çinli Çiftçilerin Çeltik Ekim Mesaisi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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DEQİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou kentine bağlı Deqing ilçesinin Hemu Köyü'nde çeltik fidesi eken çiftçilerin havadan çekilen fotoğrafı, 17 Nisan 2023. Çin'in dört bir yanındaki çiftçiler bahar aylarında tarımsal üretim mesaisine devam ediyor.

DEQİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou kentine bağlı Deqing ilçesinin Hemu Köyü'nde çeltik fidesi eken çiftçilerin havadan çekilen fotoğrafı, 17 Nisan 2023. Çin'in dört bir yanındaki çiftçiler bahar aylarında tarımsal üretim mesaisine devam ediyor. (Fotoğraf: Xie Shangguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Güncel Haberler

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