Çinli Çiftçiler Sonbahar Ekinoksu'nda Hasat Festivalini Kutladı Güncel Haberler BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentine bağlı Bacheng Kasabası'nda üzüm toplayan köylüler, 17 Eylül 2022. Çinli çiftçilerin her yıl Sonbahar Ekinoksu gününde kutladığı hasat festivali, bu yıl 23 Eylül'e denk geldi. BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentine bağlı Bacheng Kasabası'nda üzüm toplayan köylüler, 17 Eylül 2022. Çinli çiftçilerin her yıl Sonbahar Ekinoksu gününde kutladığı hasat festivali, bu yıl 23 Eylül'e denk geldi. (Fotoğraf: Wang Xuzhong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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