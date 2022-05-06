Çinli Bilim İnsanları, Ay Toprağının Oksijen ve Yakıt Üretme Potansiyeline Sahip Olduğunu Buldu

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çinli malzeme bilimcileri, Ay'daki toprağın oksijen ve yakıt üretme potansiyeline sahip olabileceğini buldu. Bu keşif, Ay ve ötesinin insanlar tarafından keşfedilmesinde Ay kaynaklarından yararlanma konusunda cazip olasılıklara kapı aralıyor. Nanjing Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'in Chang'e-5 keşif aracı tarafından Dünya'ya getirilen Ay örneğinin, karbondioksidi oksijen ve yakıta dönüştürebilen aktif bileşenler içerdiğini ortaya koydu.

Perşembe günü Joule dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre araştırmacılar ilk aşamada Ay'daki en yaygın iki kaynak olan Ay toprağı ve güneş radyasyonundan yararlanacak bir sistem tasarlamayı umuyor. Chang'e-5'in getirdiği Ay toprağını analiz eden ekip, örnekte demir ve titanyum açısından zengin maddeler buldu. Bu maddeler, gün ışığı ve karbondioksit kullanılarak oksijen üretmekte katalizör olarak işlev görebiliyor.

Ekip, Ay toprağı yardımıyla Ay'daki ve astronotların yaşam destek sistemindeki suyu hidrolize ederek oksijen ve hidrojen üretmeye yönelik bir strateji önerdi. Bu süreçte güneş ışığı güç olarak kullanılıyor. Araştırmaya göre Ay'da yaşayanların nefesleriyle dışarı verdikleri karbondioksit biriktirilip hidrojenle birleştiriliyor ve Ay toprağının katalizör olarak kullanılmasıyla metan yakıtı elde ediliyor.

Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde Ay'da kurulacak bir üste yaşamı destekleyecek oksijen ve yakıtın üretilmesinde güneş ışığı dışında harici bir enerji kullanılmadığını söyledi. Makalenin birinci yazarı Nanjing Üniversitesi'nden Yao Yingfang, "Roket yükünü en aza indirmek için bölgede bulunan çevre kaynaklarını kullanıyoruz. Stratejimiz, sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir dünya dışı yaşam ortamı oluşturulmasına yönelik bir senaryo sağlıyor" diye konuştu.

Araştırmacılar, Ay toprağındaki katalizör verimliliğinin, Dünya'daki katalizörlere göre daha zayıf olmasının bir zorluk oluşturduğunu dile getirdi. Araştırmacılar şimdi Ay toprağının nano yapılı yüksek entropiye sahip malzeme olacak şekilde eritilmesi gibi tasarımı geliştirecek farklı yaklaşımları test ediyor. Ekip, Çin'in gelecekte düzenleyeceği insanlı Ay görevleri sayesinde sistemi uzayda test etme fırsatı yakalamayı umuyor.

Xinhua / Güncel