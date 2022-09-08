Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü Güncel Haberler QİNGDAO, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde balıkçılar, dört aylık avlanma yasağının kısa bir süre önce kaldırılmasının ardından denizden ilk avları ile döndü. QİNGDAO, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde balıkçılar, dört aylık avlanma yasağının kısa bir süre önce kaldırılmasının ardından denizden ilk avları ile döndü. Balıkçılar, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da yer alan Xihai'an (Batı Sahili) Yeni Bölgesi'ndeki Jimiya balıkçı limanında avlarını boşaltıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da yer alan Xiha i'an (Batı Sahili) Yeni Bölgesi'ndeki Jimiya balıkçı limanında bir balık satıcısı aldığı balıkları yüklüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da yer alan Xiha i'an (Batı Sahili) Yeni Bölgesi'ndeki Jimiya balıkçı limanında bir balık satıcısı aldığı balıkları tartıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Eylül Güncel Haberler

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