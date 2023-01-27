Çin Yapımı Yapay Çiçekler Iraklılar Arasında Popüler

BAĞDAT, 27 Ocak (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'taki ana toptan ve ticaret merkezlerinden biri olan Şorca Çarşısı'nda, Çin'den ithal edilen yapay çiçekler, perakende mağaza sahipleri ve vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'da yapay çiçek satan bir dükkanı ziyaret eden müşteriler, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

BAĞDAT, 27 Ocak (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'taki ana toptan ve ticaret merkezlerinden biri olan Şorca Çarşısı'nda, Çin'den ithal edilen yapay çiçekler, perakende mağaza sahipleri ve vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Çarşıdaki bir toptan çiçek satan merkezin sahibi olan Jawadin Mohammed, "Iraklı müşterilerden, özellikle düğün, sosyal etkinlik ve otomobil dekorasyonu için Çin yapımı yapay çiçekler almaya yönelik iyi bir talep var" dedi.

Mohammed ayrıca, çiçeklerin renk ve boyut açısından çok sayıda seçeneğe sahip olmasına ek olarak yüksek kaliteleri, estetik olmaları ve uygun fiyatlarıyla insanları cezbettiklerini belirtti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki yapay çiçek dükkanında satış için çiçekleri hazırlayan çalışanlar, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'taki yapay çiçek dükkanında çiçek buketlerini düzenleyen çalışan, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'taki yapay çiçek dükkanında sergilenen Çin yapımı yapay çiçekler, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)