Çin, yabancı turistler için ödeme kolaylığı sağlayacak

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli, Çin'de yabancılar için düzenlenen turları daha kolay ve sorunsuz hale getirmek için alınan önlemleri açıkladı.

Sun, ülkede otellerden marketlere kadar geniş bir yelpazedeki ticari işletmelerde akıllı telefonlar yoluyla nakitsiz ödemenin yaygın olması nedeniyle Çin'e gelen turistlerin ödeme yaparken karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekti.

Pazartesi günü Beijing'de Çin'in ulusal yasama organının yıllık toplantısının kapanışının ardından yerli ve yabancı gazetecilere konuşan Sun, "Çin'de mobil ödeme çok hızlı geliştiği için bu beklenmedik ve yeni sorun ortaya çıktı" dedi. Bakan, merkezi yetkililerin bu meseleye büyük önem verdiğini ve çözüm için bir koordinasyon mekanizması kurduğunu belirtti.

Sun, Çin'e gelen yabancı turistlerin oteller, havalimanları, turizm merkezleri ve alışveriş bölgeleri gibi farklı mekanlarda banka kartlarını kullanabilmesini sağlamak üzere POS cihazlarının yeniden kurulması ve güncellenmesi gibi ayrıntılı önlemlerin alınmakta olduğunu anlattı. Sun, turistlerin ayrıca kare kod okutma yahut nakit ödemeyi de tercih edebileceklerini kaydetti.

Bakan, yurtiçindeki ödeme platformları ve işletmelerinin bir araya gelerek yabancı turistlerin Çin'in ödeme uygulamalarına kaydolması sürecini basitleştirmek için çalıştıklarını ve tüm tüketim mekanlarının Çin'in para birimiyle yapılan nakit ödemeleri kabul etmesinin mecburi olduğunu ifade etti.

Sun, "Ülkeye yabancı turistlerin gelmesi sürecinin her aşamasını optimize ediyor ve vize uygulamalarından uçuş düzenlemelerine, otel girişlerinden alışveriş ve gezilere kadar tüm işlemleri kolaylaştırıyoruz" dedi.

Bakan, "Bu önlemlerin uygulanmasıyla, Çin'i ziyaret eden yabancı turistler konaklama, ulaşım ve alışveriş konusunda yerli turistlerle aynı kolaylığa kavuşacak" diye konuştu.

Sun, "Tüm dünyadan turistleri Çin'i ziyaret etmeye, Çin kültürünün cazibesini tatmaya, ülkedeki hızlı değişimi keşfetmeye ve Çin halkının misafirperverliğini deneyimlemeye içtenlikle davet ediyoruz" ifadesini kullandı.