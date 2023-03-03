Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Ukrayna Krizi ve İkili İlişkileri Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in karmaşık ve vahim uluslararası durum karşısında barışı, güvenliği, kalkınmayı ve refahı korumak için Rusya ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte çalışmaya ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için el...

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (sağda), Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile biraraya geldi, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in karmaşık ve vahim uluslararası durum karşısında barışı, güvenliği, kalkınmayı ve refahı korumak için Rusya ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte çalışmaya ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için el ele vermeye hazır olduğunu söyledi.

Qin, Çin'in Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaları desteklediğini ve bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Perşembe günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı oturum aralarında biraraya gelerek ikili ilişkiler ve Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda bir görüşme yaptı.

Qin, iki ülke liderinin stratejik rehberliği altında, Çin-Rusya ilişkilerinin, büyük ülkeler arası yeni tip bir ilişki için yeni bir paradigma oluşturarak ve gelişmekte olan pazarlar ve ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğini teşvik etme yolunda önemli bir rol oynayarak sağlam ve istikrarlı gelişmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Qin, iki tarafın her düzeyde bilgi alışverişini sürdürmesi ve dışişleri bakanlıkları arasındaki iletişim ve koordinasyonu hızlandırması gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in karmaşık ve vahim uluslararası durum karşısında barışı, güvenliği, kalkınmayı ve refahı korumak için Rusya ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle birlikte çalışmaya ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için el ele vermeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov ise iki liderin vardığı mutabakatı uygulamak, üst düzey görüşmeleri yoğunlaştırmak ve çeşitli alanlarda işbirliği planları oluşturmak için Çin tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Lavrov, hem Rusya'nın hem de Çin'in Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin Savunmasındaki Dostlar Grubu'nun üyesi olduğuna dikkat çekerek, Rusya'nın uluslararası sisteme daha fazla istikrar sağlamak için Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni destekleyerek bunlara aktif olarak katılacağını ve Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde iki taraf arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

İki taraf Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in temel tutumunu açıklayan Qin, BM Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerine destek vermek, krize karşı siyasi bir çözümü desteklemek, alevlerin körüklenmesine ve barış görüşmelerinin aksamasına karşı çıkmak ve çifte standartlar, yaptırımlar ile baskıya itiraz etmek için ortak çaba çağrısında bulundu.

Qin, Çin'in krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaları desteklediğini ve bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Rusya tarafının da her zaman müzakere ve diyaloğa açık olduğunu söyleyen Lavrov, Çin'in objektif ve tarafsız konumunu ve yapıcı rolünü takdir ettiğini ifade etti.

İki taraf ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında 2023 yılı için bir istişare planı imzaladı.