Çin ve Rusya Başbakanları, Başbakanlar Arası 27. Olağan Toplantıya Eş Başkanlık Etti
Güncel Haberler
BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile birlikte iki ülke başbakanlarının 27. olağan toplantısına video bağlantısı aracılığıyla eş başkanlık etti.
BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile birlikte iki ülke başbakanlarının 27. olağan toplantısına video bağlantısı aracılığıyla eş başkanlık etti. Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi ve Çin-Rusya Enerji İşbirliği Komitesi eş başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng da toplantıya katıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel