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Çin ve Rusya Arasındaki Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı Moskova'da Yapıldı

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Çin ve Rusya Arasındaki Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı Moskova'da Yapıldı

MOSKOVA, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (solda), Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile el sıkışırken, 21 Şubat 2023.

MOSKOVA, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (solda), Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile el sıkışırken, 21 Şubat 2023.

Çin ve Rusya arasındaki Stratejik Güvenlik İstişare mekanizmasını sırayla, Çin tarafında Wang, Rusya tarafında ise Patrushev yönetiyor.(Fotoğraf: Tian Bing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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