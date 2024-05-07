Çin ve Macaristan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi İşbirliğini Geliştirmeye Devam Edecek

ÇEKİM TARİHİ: 1 Mayıs 2024

1. Budapeşte'den çeşitli görüntüler

3. Budapeşte'den çeşitli görüntüler

Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin ikinci altın on yılında, Çin ve Macaristan'ın yüksek kaliteli işbirliğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Macaristan'ın Doğu'ya Açılım politikası arasındaki sinerjiyi geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Gong, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin sağlam bir güç ve canlılık sergilediğini belirtti.

"Macaristan uzun yıllardır Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük yatırım noktası konumunda. Çin, 2023 yılında bir kez daha Macaristan'ın en büyük yabancı yatırım kaynağı ve Avrupa Birliği dışındaki en büyük ticaret ortağı oldu.

Macaristan, Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği anlaşmasını imzalayan ilk Avrupa ülkesi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşa edildiği geçtiğimiz on yıl, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin hızlı gelişimi açısından altın bir dönem olarak görülebilir.

Macaristan, Çin-Avrupa yük trenleri için bir dağıtım merkezi ve Çin ile Avrupa arasındaki lojistik taşımacılık koridorunda hayati önem taşıyan bir bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor.

Çinli batarya üreticisi CATL'nin Debrecen kentindeki üretim tesisi ve elektrikli araç üreticisi BYD'nin Szeged kentindeki üretim tesisi gibi yeni enerji işbirliği projeleri hem ikili ilişkileri canlandırdı hem de her iki halka somut faydalar sağladı.

İlişkilerin bir sonraki aşamasında, iki ülke dijital ekonomi, yeşil ekonomi, bilişim teknolojisi ve sınır ötesi e-ticaret gibi kilit alanlarda yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye devam edecek. Her iki tarafın ortak çabalarıyla, Çin-Macaristan Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli bir gelişme kaydedeceğine ve yeni bir altın on yıl başlatacağına inanıyoruz."

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

"Bu ziyaret, Çin-Macaristan ilişkilerinde büyük tarihi önem arz eden bir dönüm noktası olacak, ikili ilişkileri yeni seviyelere taşıyacak, tatbiki işbirliği için yeni fırsatlar yaratacak ve geleneksel dostlukta yepyeni bir sayfa açacak.

Her iki taraf da bağlanabilirliği güçlendirmeye, eşit ve düzenli çok kutupluluğu ve kapsayıcı, kazan-kazan anlayışına dayalı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye, ayrıca bağların koparılmasına, tedarik zincirinin kesilmesine ve cepheleşmeye mutlak surette karşı çıkmaya kararlı. Geleceğe dönük olarak, iki taraf da ekonomi ve ticaret, finans, inovasyon ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda sınırsız fırsatlara ve geniş işbirliği olanaklarına sahip. Çin, AB ile istikrarlı bağlar geliştirirken, bir yandan da Çin ile Orta ve Doğu Avrupa arasındaki işbirliğini ilerletmek üzere Macaristan ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.

(XHTV)